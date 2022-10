Hannover (www.anleihencheck.de) - Einmal mehr wurde von der Bank of Japan beschlossen, keine Anpassungen an der Ausrichtung ihrer Zinspolitik zu implementieren, so die Analysten der Nord LB.Folglich würden der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren im Land der aufgehenden Sonne erwartungsgemäß auch weiterhin auf dem inzwischen "bewährten" Niveau verharren. Diese heutige Entscheidung sei wieder einstimmig getroffen worden. Damit stelle sich die Notenbank in Tokio auch weiterhin gegen den Trend hin zu einer weniger laxen Geldpolitik, der bei vielen anderen Zentralbanken aufgrund von Problemen mit hohen Inflationsraten massiv an Popularität gewonnen habe. Diese Tatsache laste schon seit geraumer Zeit auf dem Yen. ...

