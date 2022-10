DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: Änderungen im Verwaltungsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta014/28.10.2022/10:46) - CAG International AG: Änderungen im Board of Directors

CAG International AG, mit Unternehmenssitz in Baar (Schweiz) und im direct market der Wiener Börse notiert, ist auf Business Agility und Online Learning spezialisiert. Um selbst agiler zu werden, setzt der Board of Directors nun aktive Maßnahmen, um die Managementstruktur des Unternehmens zu verschlanken: Der Board of Directors wird umstrukturiert, um flexiblzu werden und die Kosten weiter zu senken, während sich das Unternehmen auf Wachstum konzentriert.

Das Board des Unternehmens wird nun von Pascal Joncour geleitet. Die beiden weiteren Mitglieder, Hans Amell und Kurt Larsson, arbeiten weiterhin aktiv für CAG International, legen jedoch ihre Board-Funktionen zurück. Gründer Hans Amell wird als Senior Advisor für das Unternehmen tätig, wobei er große Geschäftsmöglichkeiten für die weitere Expansion von CAG International aktiv verfolgt. Kurt Larsson wird weiterhin die Funktion des Operational Managers ausüben.

"Die Fokussierung im Board of Directors trägt dazu bei, unsere Aufstellung und Kostenstruktur zu optimieren. Dadurch sind wir künftig noch agiler als bisher, behalten aber dennoch die volle Expertise im Unternehmen", sagt Pascal Joncour, Direktor von CAG International.

Pascal Joncour verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen General Management, Marketing and Sales, Corporate Finance and Management Consulting. Er war für Roland Berger, Pfizer und als Managing Partner bei Argon Global Healthcare tätig. Seit Juni 2022 war er im Board of Directors der CAG International vertreten.

Rückfragen:

Kurt Larsson CAG International AG

E-Mail: investors@caginternationalag.com

Tel: +41 41 767 08 05

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Hans Amell E-Mail: info@caginternationalag.com Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

