Aachen (ots) -Die MOOVE GmbH, ein Pionier nachhaltiger 'Last Mile'-Mobilitätslösungen, hat am 19.10.2022 beim Amtsgericht Aachen einen Insolvenzantrag gestellt. Dr. Dirk Wegener (https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/dirk-wegener-mbl), Rechtsanwalt und Partner der dhpg, wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.Das Unternehmen hat sich auf neue Ansätze für elektrische, automatisierte und vernetzte Lösungen für den 'Last Mile' - Güter- und Personentransport spezialisiert und beschäftigt derzeit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase und Vorserie, die die Grundlage für die Serienentwicklung bilden, und großem Interesse potenzieller Investoren, wurde MOOVE zuletzt von den jüngeren Entwicklungen am Finanzmarkt getroffen. Die begonnene Finanzierungsrunde konnte nicht termingerecht abgeschlossen werden. Dies führte zu Zahlungsschwierigkeiten."Wir sehen hier ein hoch innovatives Unternehmen, dessen Entwicklungen kurz vor der Marktreife stehen und werden alles daransetzen, neue Investoren über ein tragfähiges Sanierungskonzept zu gewinnen", so der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Wegener. Günter Butschek, Geschäftsführer der MOOVE GmbH ergänzt: "Wir sind davon überzeugt, im Interesse unserer motivierten Belegschaft, der engagierten Partner und unserer Vision von einer innovativen Nachhaltigkeit, eine schnelle Lösung finden zu können."Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil des Nexia (https://nexia.com/)-Netzwerks, das mit über 35.600 Mitarbeitern in 125 Ländern und einem Umsatzvolumen von 5,1 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.Pressekontakt:dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/5356195