Der Flugzeugbauer Airbus hat im abgelaufenen Quartal vom starken US-Dollar profitiert sowie einer Erholung bei der Jet-Produktion profitiert. Die Kassen des Konzerns dürften sich in diesem Jahr daher deutlich stärker füllen. Doch im dritten Quartal stieg der Gewinn im Tagesgeschäft nicht so kräftig wie von Analysten erwartet. Dennoch kann die Aktie am Freitagmorgen leicht zulegen.Im dritten Quartal ...

