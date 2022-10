Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt gleich eine ganze Reihe an charttechnischen Widerständen aus dem Weg räumen konnte, blieb der DAX am gestrigen Donnerstag an einer markanten Hürde hängen. Schon mit dem Opening bei 13'153 notierten die Blue Chips 43 Zähler unter dem Vortagsschluss (13'196) und tauchten im weiteren Verlauf auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...