Gestern Abend hat die CompuGroup (CGM) eine Aktualisierung ihrer Prognosen veröffentlicht. Die Aktualisierung für das laufende Geschäftsjahr 2022 ist eine Folge der Verschiebung von Projekten in das Geschäftsjahr 2023. Dabei handelt es sich insbesondere um Projekte im Zusammenhang mit dem PTV5-Update. Das bereinigte operative Ergebnis (adj. EBITDA) wird daher um EUR 20 Mio. auf EUR 220 Mio. bis EUR 240 Mio. reduziert, verglichen mit der bisherigen Prognose von EUR 240 Mio. bis EUR 260 Mio. Nichtsdestotrotz generiert CGM mit seinem festen Kundenstamm einen hohen Prozentsatz an wiederkehrenden Umsätzen und unter Berücksichtigung von Wachstumsprojekten ist CGM genau in der richtigen Position, um die Früchte der vergangenen Investitionen zu ernten. Obwohl die Annahmen von AlsterResearch angepasst werden müssen, empfehlen die Analysten die Aktie mit einem gesenkten DCF-Kursziel von EUR 63,00 (alt: EUR 70,00) zu KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/CompuGroup%20Medical%20SE





