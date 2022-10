Von Tegwen Le Berthe, Head of ESG Scoring & Methodology bei Amundi, Marie Briere, Head of the Investor Research Center, Amundi Institute und Matthieu Keip, Innovation Lead, Amundi Technology Künstliche Intelligenz (KI) wird ein immer bedeutenderer Faktor bei der Bewertung von ESG-Engagements. Sie hilft dabei, einige Herausforderungen traditioneller ESG-Daten zu bewältigen. Die Analyse von Text- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...