Boston (ots/PRNewswire) -OverIT, ein maßgebliches, weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Außendienstmanagement-Software, hat eine Vereinbarung mit der internationalen Tochtergesellschaft Global Power Generation (GPG) von Naturgy, einem führenden multinationalen Unternehmen im Gas- und Stromsektor, getroffen, um Wartungspersonal, das in Windparks in Chile und Gas-und-Dampf-Kombikraftwerken in Mexiko arbeitet, per Fernzugriff zu unterstützen. Das Unternehmen plant, die Reichweite bald auf andere Länder auszuweiten.Mithilfe der hochmodernen FSM-Plattform von OverIT plant GPG, die Sicherheit seiner Mitarbeiter durch den Einsatz von Freisprechanlagen (auch in gefährlichen Umgebungen) und Echtzeit-Support durch Augmented Reality zu erhöhen, die Effizienz durch digitale Arbeitsanweisungen und den Zugriff auf die Wissensdatenbank des Unternehmens zu steigern sowie Reisezeiten und -kosten durch die Unterstützung von Fernhilfe drastisch zu reduzieren.Diese Vereinbarung ist Teil des Engagements von Naturgy für Innovation, um aus Risiken Chancen zu machen und zur Schaffung eines intelligenten Unternehmens beizutragen, das seine Führungsposition in einem von ständigem Wandel geprägten Umfeld behaupten will. Das Unternehmen hat außerdem bewährte Verfahren, neue Geschäftsmodelle und moderne Technologien eingeführt, um effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden und an der Spitze der Innovation zu stehen, indem es die Kunden in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt."Das Vertrauen, das ein weltweit führendes Unternehmen wie Naturgy GPG in OverIT setzt, steht für eine strategische Partnerschaft, die unsere Führungsposition in der Energie- und Versorgungsbranche noch weiter stärkt", erklärte Javier Fraile, Vertriebsleiter bei OverIT.Naturgy ist ein multinationaler Energiekonzern, der mit einer installierten Leistung von 15,9 GW in 20 Ländern tätig ist und über 16 Millionen Kunden betreut.OverIT wird von Bain Capital und NB Renaissance unterstützt und ist ein multinationales Unternehmen mit mehr als 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich der Außendienstmanagement-Software. Aufgrund seines Produktangebots und seiner umfassenden Branchenkenntnis gilt das Unternehmen bei weltweit führenden Beratungs- und Consultingunternehmen als maßgeblicher Anbieter im Bereich Außendienstmanagement (FSM) und Augmented Reality (AR). OverIT hat über 300 Kunden in mehr als 30 Ländern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740678/OverIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/overit-fernunterstutzung-fur-auWendiensttechniker-von-naturgy-durch-augmented-reality-301662222.htmlPressekontakt:Andrea Bardini ,+393466699527Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158647/5356388