28.10.2022 / 12:59 CET/CEST

ISIN DE000A3DCV25



Die Hauptversammlung der Innodio SE hat eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sämtlicher Gesellschaftsanteile der Biohacks GmbH, Düsseldorf, beschlossen. Die Biohacks GmbH bedient mit ihren Produkten unter der Marke SPIRIT den wachsenden Markt der Functional Foods. Weitere Informationen finden sich unter Funktionelle Lebensmittel & Bio Energy Drinks | BIOHACKS© (biohackscompany.com) Der Wert der Sacheinlage wurde im Rahmen einer Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf rd. Euro 102 Mio. taxiert. Die Innodio SE wird ihr Grundkapital im Umfang von bis zu Euro 50 Mio. durch Ausgabe von bis zu 50 Mio. neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöhen. Der überschießende Betrag fließt in die Kapitalrücklage und erhöht dadurch den inneren Wert der Aktien. Des Weiteren wurden ein neues Genehmigtes Kapital über Euro 12,5 Mio. beschlossen und Veränderungen im Management vorgenommen. Zum neuen Geschäftsführenden Direktor und Verwaltungsvorsitzenden wurde der erfahrende Kapitalmarktexperte Jochen Heim bestellt. Der Verwaltungsrat wird mit Peter Koch sowie Dr. Eva Gattnar von der Biohacks (Schweiz) AG komplettiert. Die Geschäftsanschrift befindet sich künftig in Düsseldorf. Frankfurt am Main, 28.10.2022 28.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

