Die Ergebnisse von HelloFresh (HF) für das dritte Quartal 2022 übertrafen die Konsenserwartungen beim Umsatz; das bereinigte (adj.) EBITDA war jedoch schwächer als erwartet. Insgesamt schnitt das Unternehmen in Bezug auf die wichtigsten KPIs gut ab. Die Auftragszahlen für das dritte Quartal lagen immer noch über dem Niveau vor der Pandemie, und der sequenzielle Rückgang der Kundenzahlen fiel deutlich geringer aus als vom Markt erwartet. Wie in den vorangegangenen Quartalen blieb die Rentabilität jedoch aufgrund steigender Marketing- und allgemeiner Gemeinkosten unter Druck, da das Unternehmen seine Wachstumsinvestitionen fortsetzte. Während die Geschäftsentwicklung bis zum Ende der ersten neun Monate gut verlief, bleibt die sich verschlechternde Verbraucherstimmung angesichts der wachsenden makroökonomischen Unsicherheit und des Inflationsdrucks eine zentrale Herausforderung. Vor diesem Hintergrund bekräftigte das Management zwar seine Prognosen für 2022, warnte aber auch, dass die Zahlen für das Gesamtjahr in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne liegen könnten. Der mangelnde Optimismus, aber auch die steigenden Betriebskosten veranlassen die Analysten von AlsterResearch dazu, ihre Gewinnschätzungen für das GJ22 und darüber hinaus zu senken. Auch das derzeit günstige Währungsumfeld kann im nächsten Jahr für Gegenwind sorgen. AlsterResearch kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 36,00 (alt: EUR 40,00) und stuft die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





