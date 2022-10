Die EZB erfüllte am Donnerstag die Zinserwartungen. Man hob alle Zinssätze um 75 Basispunkte an, womit der Einlagensatz nun bei ordentlichen 1,50 % p. a. und der Leitzins bei 2,00 % p. a. liegt. Das entsprach exakt den Erwartungen des Kapitalmarktes. Frau Lagarde machte auch deutlich, dass die Notenbank noch nicht fertig ist, signalisierte allerdings etwas Entspannung.Mit grosser Aufmerksamkeit wurde der Kommentar von Frau Lagarde aufgenommen, dass der grösste Teil der Zinserhöhungen bereits umgesetzt worden ist. In ihrer Kommunikation strich die Notenbank ihre ...

