FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung mit Finanzvorstand Harald Wilhelm von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er glaube nun sogar, dass der vom Autobauer erhöhte Ausblick noch Luft nach oben biete, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. In seinen angepassten Schätzungen für 2023 berücksichtigt er allerdings zunächst möglichen Gegenwind für die Preise./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 06:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

MERCEDES-BENZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de