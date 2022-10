Die Lage an den Kapitalmärkten hat sich deutlich aufgehellt. Der Goldpreis markierte ein Doppeltief und macht Hoffnung auf einen Aufwärtstrend. Und so sehen auch die Charts bei einigen Goldaktien wieder besser aus.

Die beste Zeit des Jahres für den Aktienmarkt!

Statistisch gesehen stehen uns an den Aktienmärkten nun die besten sechs Wochen des Jahres bevor. Dazu kommt, dass die Investoren am kommenden Mittwoch noch mit einem letzten großen Zinsschritt um 75 Basispunkte der Federal Reserve rechnen (siehe hier ausführlich). Danach dürfte es mit kleineren Schritten weitergehen, ehe der Zinserhöhungszyklus im Frühjahr (!?) endet. So jedenfalls sieht es das Drehbuch derzeit vor.

Dollar toppt, Goldpreis mit Doppeltief

Offenbar hat nun auch der US-Dollar getoppt, was Luft für die Rohstoffpreise schafft. So hat Gold erfolgreich an einem Deoppeltief um 1.615 US-Dollar je Unze (September und Oktober) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...