Formycon hat seinen endgültigen Halbjahresbericht veröffentlicht, der die vorläufigen Zahlen von Anfang September bestätigt. Insbesondere die Veränderungen in der Bilanz, die sich aus der Transaktion mit den Strüngmanns (ATHOS) ergeben haben, sind spürbar. Dies spiegelt die großen Veränderungen, die das Unternehmen in diesem Jahr erlebt hat, perfekt wider. Nach der Zulassung von FYB201 in der EU, den USA und Großbritannien erwartet Formycon erste Umsätze aus den anstehenden Produkteinführungen in der zweiten Jahreshälfte 2022. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es sich bei FYB206 um ein Biosimilar für Keytruda handelt, dem Blockbuster-Immunonkologie-Medikament von Merck & Co, das im Jahr 2021 einen Umsatz von 20 Mrd. USD erzielen wird. Mit einem Kursziel von EUR 119,00 wird das BUY-Rating bestätigt.





