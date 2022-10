Was ist jetzt los? Alle reden von Rezession, aber die US-Wirtschaft zeigt sich in einer überraschend starken Verfassung. Wie die Statistikbehörde Bureau of Economic Analysis meldet, ist die US-Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,6 Prozent im dritten Quartal 2022 gewachsen. Für den US-Präsident Joe Biden offenbar eine Steilvorlage, um den Pessimisten mal eins auszuwischen: "Monatelang haben Schwarzmaler behauptet, die US-Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...