Hannover (ots) -- Spätsommer im Trend: Ausgebuchte Hotels auf Mallorca- TUI Frühbucher-Angebote bis zum 28. November 2022- Paare, Alleinreisende und Familien sparen bis zu 40 Prozent- Kinder übernachten kostenlos bei eigener AnreiseDer Mittelmeerraum war bereits im vergangenen Jahr beliebt bei den deutschen Urlaubern. In diesem Sommer hat sich die Entwicklung noch verstärkt: Die griechischen Inseln waren nahezu ausgebucht, für Mallorca konnte TUI im Spätsommer Rekorde vermelden. Die Buchungszahlen auf der Baleareninsel lagen in den letzten Wochen zehn Prozent über den Werten von 2019 - höher als je zuvor. "Der Spätsommer wird zum Trend", weiß TUI-Experte Steffen Boehnke, Leiter Produktmanagement Sun & Beach. "Die Tagestemperaturen sind angenehm und das warme Meerwasser lädt zum Schwimmen ein. Auf Mallorca gab es dieses Jahr vielerorts keine freien Hotelzimmer mehr." Aufgrund der hohen Nachfrage baut TUI das Angebot für das kommende Jahr nochmals aus.Wer sich seinen Urlaub 2023 rechtzeitig sichert, bekommt sein Wunschhotel und hat die volle Preiskontrolle. "Denn je näher der Reisetermin rückt, desto mehr verschieben sich Preisniveaus und Verfügbarkeiten", erklärt Steffen Boehnke. Die TUI-Frühbucher-Angebote bieten deutliche Rabatte und Preissicherheit. Sie sind ab sofort bis zum 28. November dieses Jahres buchbar.Ob in die Ferne oder ans Mittelmeer, an den Strand oder in die Metropole: Bis zu 40 Prozent sparen Alleinreisende, Paare und Familien bei TUI und airtours auf vielen Flugpauschalreisen und Hotel-Buchungen ab drei Nächten Aufenthalt. Das Angebot umfasst ein breites Portfolio inklusive der Hotelmarken Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo, RIU Hotels und TUI Kids Club. Bei eigener Anreise der Familie übernachten Kinder von zwei bis elf Jahren in ausgewählten Hotels sogar kostenlos im Zimmer der Eltern. Das Angebot gilt für den Reisezeitraum vom 1. April bis zum 31. Oktober 2023 und schließt damit die Sommerferien mit ein. Das Serviceversprechen TUI Protect ist inkludiert und schützt alle Reisenden im Falle einer Corona-Infektion oder einer behördlich angeordneten Quarantäne vor zusätzlichen Kosten. Zusätzlich ist der Flex-Tarif buchbar. Er bietet die Möglichkeit, bis einschließlich 15 bzw. 29 Tage vor Anreise umzubuchen oder zu stornieren.Ein Mietwagen garantiert Mobilität am Urlaubsort. Mit den günstigen Frühbucherpreisen von TUI Cars können Reisende ihren Mietwagen rechtzeitig reservieren und bleiben dennoch flexibel. Umbuchen und kostenloses Stornieren sind bis zu 24 Stunden vor Anmietung möglich. Inhaber der TUI Card sparen zusätzlich. Für sie gilt 7=6 bzw. 14=12.Eine Woche im Vier-Sterne-Grupotel Farrutx in Can Picafort auf Mallorca kostet mit Frühstück und Flug ab/bis Deutschland ab 463 Euro pro Person im Doppelzimmer.Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Blue Xanthe an der türkischen Riviera kostet mit All Inclusive und Flug ab/bis Deutschland ab 580 Euro pro Person im Doppelzimmer.Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Krimml im Salzburger Land kostet mit Frühstück bei eigener Anreise ab 378 Euro pro Person im Doppelzimmer. Kinder übernachten kostenfrei im Zimmer der Eltern.Der Toyota Aygo von TopCar für bis zu vier Personen auf Gran Canaria kostet ab 24 Euro pro Tag bei sieben Tagen Anmietung.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.Original-Content von: TUI Deutschland GmbH