Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva"), der weltweit führende Produzent nachhaltiger Biomasse aus Holz, hat als Reaktion auf ein öffentliches Schreiben von 550 Wissenschaftlern aus aller Welt an die Präsidenten der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates, in dem die zahlreichen Klimavorteile der Holzbiomasse und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung dargelegt werden, folgende Erklärung abgegeben:

Enviva gratuliert den 550 Wissenschaftlern aus aller Welt zu ihrem Brief, der die wichtige Rolle betont, die Holzbiomasse aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bei der Abschwächung des Klimawandels, der Schaffung einer Energiezukunft ohne fossile Brennstoffe und der Erhaltung gesunder Wälder spielen kann. Darunter fällt auch nachhaltig beschaffte Holzbiomasse aus gesunden Wäldern im Südosten der USA. Die Ansichten dieser hoch angesehene Wissenschaftler stehen im Einklang mit der Mission und dem Ansatz von Enviva bei der Bekämpfung des Klimawandels und wir begrüßen ihr öffentliches Auftreten.

Insbesondere angesichts der fortschreitenden Diskussionen in EU über die Erneuerbare-Energien-Richtlinie sind wir der Meinung, dass diese Expertenperspektiven, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und fundiertem Fachwissen in den Bereichen Waldbewirtschaftung und Ökologie beruhen, die politische Debatte über die Verwendung von Holzbiomasse zur Erreichung der EU-Klimaziele beleben werden.

Enviva setzt sich weiterhin für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und die Bereitstellung von Bioenergie aus Holz aus nachhaltiger Produktion ein, da wir so unseren Kunden Gelegenheit geben können, ihre CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verringern und ihre Klimaschutzverpflichtungen zu erfüllen.

Der vollständige Brief "Scientist Letter regarding the need for climate smart forest management" (Brief von Wissenschaftlern über die Notwendigkeit einer klimagerechten Waldbewirtschaftung) findet sich hier.

Über Enviva

Enviva ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva besitzt und betreibt zehn Werke mit einer Gesamtproduktionskapazität von ca. 6,2 Millionen Tonnen pro Jahr in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit ein 11. Werk in Epes, Alabama. Das Epes-Werk soll die Produktionskapazität um 1,1 Mio. MTPY erhöhen (ein Anstieg um ca. 18 %) und wird nach seiner Fertigstellung voraussichtlich die weltweit größte Produktionsanlage für Holzpellets sein. Enviva vertreibt den Großteil der Holzpellets über langfristige Abnahmeverträge mit kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt so zur Beschleunigung der Energiewende und zur Dekarbonisierung schwer abbaubarer Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Flugzeugtreibstoffe bei. Enviva exportiert Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittanbietern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in die Weltmärkte.

