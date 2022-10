Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Chinesische Aktien haben zuletzt wieder einmal richtig Feuer bekommen. Auch für zwei Börsenpunk-Favoriten ging es kräftig nach unten. Die Rede ist von BYD und NIO. Ohnehin ist es für viele Unternehmen ein schwaches Börsenjahr, nicht nur in China. Betroffen sind auch Werte, die eigentlich in jedes Depot gehören, wie z.B. Givaudan. Der Börsenpunk sieht jetzt Einstiegs- bzw. Nachkaufmöglichkeiten. Eine besonders spannende Chance bietet aktuell Fresenius. Hier gibt es jede Menge Veränderungen. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Microsoft (WKN: 870747), Zoetis (WKN: A1KBYX), Aixtron (WKN: A0WMPJ), Tritium (WKN: A3DDU7), Alfen (WKN: A2JGMQ), Adidas (WKN: A1EWWW), NIO (WKN: A2N4PB), BYD (WKN: A0M4W9), Fresenius (WKN: 578560), Givaudan (WKN: 938427) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1