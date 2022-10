Die Aktienmärkte werden derzeit mit einer Vielzahl von Konjunktur- und Unternehmensdaten konfrontiert. Dazu kommen die Notenbanktermine. Die EZB erhöhte gestern (Donnerstag, 27.10.) die Leitzinsen. Die Bank of Japan hielt heute hingegen die Füße still. In der nächsten Woche stehen mit der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (02.11.) und der der Bank of England (03.11.) zwei weitere wichtige Termine auf der Agenda. Unsere beiden heutigen Protagonisten ...

