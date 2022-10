SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD Company Ltd. hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht und erneut ein hohes Umsatzwachstum bestätigt. BYD Aktie: QuartalsergebnisDie vom US-Investor Warren Buffett unterstütze BYD Co. Ltd. (ISIN:...

Den vollständigen Artikel lesen ...