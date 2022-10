Bitcoin Wissen für Nerds! Im heutigen Video sprechen Richy und Bitcoin Experte Roman Reher aka der Blocktrainer über Themen, die vielleicht nicht in aller Munde sind. So zum Beispiel den Genesis Block, warum dieser verbuggt ist, und wie das Ganze ablief. Fakt 2 behandelt das Thema Halving und warum es nicht exakt alle 10 Minuten einen neuen Bitcoin Block gibt. Weiter geht es mit dem großen Thema Mining und dessen Komplexität. Wird Mining wirklich so viel komplizierter? Und was hat Mining mit Würfelspielen zu tun? Der Blocktrainer erklärt das Thema Hash und Mining so einfach, dass es wirklich jeder verstehen kann. Zuletzt reden die zwei über die Anzahl der Bitcoins. Gibt es wirklich 21 Millionen? Definitiv nein. Aber wie viele Bitcoins sind denn eigentlich "verloren"?