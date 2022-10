ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Ziel für Axa vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die amerikanische Rückversicherungs-Tochter habe in den letzten Jahren ihre Abhängigkeit von Katastrophenschäden deutlich reduziert, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch sollten die aktuellen Naturkatastrophen insgesamt einen deutlich geringeren Einfluss auf die Resultate des französischen Versicherers haben. Operativ entwickele sich dieser weiter solide./la/mis



ISIN: FR0000120628

