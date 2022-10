Die OMV AG hat mit 10,37 Milliarden Euro in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 einen in Österreich noch nie dagewesenen operativen Gewinn ausgewiesen. Analysten rechnen sogar mit einem Jahresgewinn von über 11,54 Milliarden Euro. Rekordgewinn! Das ist ein Rekordwert! Noch nie in der Geschichte der Wiener Börse hat nach meinen Recherche ein Konzern im ATX so einen hohen Gewinn, wie die OMV AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...