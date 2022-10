DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG meldet ungeprüfte Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 nach IFRS

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta076/28.10.2022/15:30) - medondo holding AG (ehemals amalphi ag) meldet ungeprüfte Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 nach IFRS

München, 28. Oktober 2022: Die medondo holding AG veröffentlicht mit dem Halbjahressabschluss zum 30.6.2022 ungeprüfte Finanzkennzahlen. Der Finanzbericht wird unter freiwilliger Anwendung der Vorschriften der IFRS veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2022 beliefen sich die Konzernumsätze sich auf TEUR 474,8 (Vorjahr: TEUR 1.689,1). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im ersten Halbjahr 2021 noch die Aktivitäten und damit Umsätze des im Herbst 2021 verkauften Wartungsgeschäfts enthalten waren. Adjustiert um das Wartungsgeschäft lagen die Erlöse im ersten Halbjahr 2022 um 45% über dem Vorjahreswert von TEUR 326,0.

Die Personalkosten lagen mit TEUR 2.361,6 in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs (TEUR 2.418,6). Verantwortlich hierfür sind anhaltend hohe Aufwendungen, wie sie für die Entwicklung unserer voll-integrierten, app-basierten Softwarelösung für Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen anfallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Berichtszeitraum mit TEUR 692,2 niedriger als im Vorjahr (TEUR 952,4). So waren die Vorjahreswerte insbesondere von den Kosten im Zusammenhang mit den im Jahr 2022 durchgeführten Kapitalerhöhungen belastet.

Der Zinsaufwand für die ausstehende Wandelschuldverschreibung belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf TEUR 30,1 (Vorjahr: TEUR 12,6).

Damit ergibt sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR -2.275,3 gegenüber TEUR -1.693,2 im Vorjahr. Dies entspricht einem Verlust von -0,19 Euro je Aktie (Vorjahr -0,16 Euro je Aktie).

Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag TEUR 21.618,4. Das Eigenkapital konnte infolge der im Jahr 2022 durchgeführten Kapitalmaßnahmen nochmals deutlich gesteigert werden und belief sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 18.359,3 (31.12.2021: TEUR 15.821,6).

Im Zahlenwerk des ersten Halbjahres nicht enthalten sind die Umsätze und positiven Ergebnisbeiträge der Praxis plus award GmbH, da die Übernahme des Unternehmens erst nach dem 30.6.2022 erfolgte.

Ausblick 2022

Obwohl der Umsatz im ersten Halbjahr unter den eigenen Erwartungen lag, bestätigen wir unser Ziel, auf Gesamtjahressicht ein operatives Ergebnis nahe dem Break-even-Punkt zu erreichen. Zum einen werden Praxis plus award und unser eigener medondo- Kongress im Winter einen signifikanten Anteil zum Gesamtumsatz 2022 beitragen, zum anderen stehen wir bei mehreren Großprojekten kurz vor dem Abschluss.

Der vollständige Jahresabschluss steht ab dem 29.10.2022 auf der Internetseite unter

https://holding.medondo.com/medondo/finanzberichte/

zur Verfügung.

Kontakt: Investor Relations medondo holding AG, Tattenbachstrasse 6, 80538 München

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1666963800330 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2022 09:30 ET (13:30 GMT)