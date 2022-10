Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hebt die Zinsen um 75 Basispunkte an und erhöht den Leitzins somit auf 1,5 Prozent, so Elizabeth Geoghegan, Fixed Income Portfolio Manager bei Mediolanum International Funds.Der Schritt entspreche den Erwartungen: Im Vorfeld der Sitzung hätten EZB-Mitglieder eine Reihe hawkisher Kommentare geäußert und die Inflationsdaten seien hoch geblieben. Trotz der Zinserhöhung habe der Anleihemarkt zunächst mit Kursgewinnen reagiert. Auslöser dafür seien nuancierte Änderungen in der Formulierung des EZB-Zinspfads gewesen: Der Ausschuss habe auf die Formulierung "mehrere Sitzungen" in Bezug auf künftige geldpolitische Leitlinien verzichtet, was die Märkte zu einer weniger hawkishen Interpretation veranlasst habe. Die Endzinserwartungen seien um 0,20 bis 0,30 Prozentpunkte zurückgegangen und die Renditekurven in der gesamten Region hätten sich nach unten bewegt. ...

