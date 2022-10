Beijing (ots/PRNewswire) -BEIJING, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Dreame Technology, ein schnell wachsendes Unternehmen, das bei intelligenten Haushaltsgeräten führend ist, wird in Europa zwei neue bahnbrechende Produkte vorstellen, die sich vollständig an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen. M12 Nass- und Trockensauger und H12 Pro Nass- und Trockensauger.M12Nass- und TrockensaugerAls intelligenter Zwei-in-Eins-Bodenreiniger bietet der M12 eine leistungsstarke Nass- und Trockenreinigung für harte Böden und eine handgeführte Reinigung für den Rest des Hauses. Der Nass- und Trockensauger verfügt über ein verbessertes Design für die Reinigung entlang der Fußleisten und in schwer zugänglichen Ecken. Ausdauer ist zu einem wichtigen Bewertungsmaßstab für elektrische Produkte geworden. Deswegen ist der M12 mit sechs 4.000-mAh-Akkus ausgestattet, die mit einer einzigen Ladung mehr als eine halbe Stunde Nass- und Trockenreinigung oder bis zu 60 Minuten Staubsaugen ermöglichen. Der große 920-ml-Frischwasserbehälter bietet ausreichend Wasser für die gründliche Reinigung von Hartböden. Außerdem passt der M12 seine Saugleistung in Echtzeit an die erkannte Verschmutzung an und sorgt so für eine effektive Reinigung bei gleichzeitiger Minimierung der Geräuschentwicklung und Einsparung von Energie und Strom.Nehmen Sie den Handstaubsauger aus dem Hauptgerät heraus, um eine praktische, tragbare Reinigung mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor durchzuführen. Der M12 reinigt auch Sofas, Schreibtische, Fensterbänke und mehr und macht die Reinigung bemerkenswert flexibel. Mit einer maximalen Saugkraft von 12 kPa bietet der M12 eine wirksame Reinigung für jede Art von Schmutz im ganzen Haus.Der M12 wird ab dem 28. Oktober auf den Online- und Offline-Plattformen von MSD in Deutschland und ab dem 25. November in den Amazon-Stores im restlichen Europa erhältlich sein. Der Preis für alle Plattformen beträgt 529 €.H12 Pro Nass- und TrockensaugerDer H12 Pro ist mit einem Rand-zu-Rand-Reinigungssystem ausgestattet, um das Problem der schwer zu reinigenden Ecken zu lösen und nahe an den Fußleisten zu reinigen, um Verschüttetes gründlich aufzuwischen und Flecken zu entfernen. Dieses Design erweitert die Bürste an jedem Ende des Nass- und Trockensaugers, um viel näher an den Kanten zu reinigen und Verunreinigungen gründlicher zu entfernen.Der H12 Pro verfügt über eine leistungsstarke Selbstreinigungsfunktion. Der H12 Pro reinigt sich selbst, während er den Untergrund reinigt, dank eines gezackten Bürstenabstreifers, der Haare entwirrt und Verunreinigungen abkratzt, um sicherzustellen, dass Sie mit einer sauberen Bürste reinigen. Stellen Sie den Staubsauger auf den Sockel und drücken Sie einfach den Knopf, um die Walze, die sich vorwärts und rückwärts dreht, gründlich zu spülen, bis sie sauber ist. Nach der Selbstreinigung in nur eineinhalb Stunden wird die Bürste gründlich mit Heißluft getrocknet, um Schimmel und unangenehmen Geruch zu vermeiden.Der H12 Pro ist mit zwei Wasserbehältern ausgestattet. Ein 900-ml-Frischwasserbehälter und ein 700-ml-Schmutzwasserbehälter bieten ausreichend Wasser für die gründliche Reinigung von Hartböden in Ihrem Haus. Der große Wasserbehälter minimiert die Anzahl der Nachfüllungen, die der Anwender während der Reinigung vornehmen muss, und eignet sich damit hervorragend für große Flächen.Der H12 Pro wird ab Anfang November für 529 € bei Amazon erhältlich sein.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert und sich die Verbesserung des Lebens durch Technologie zur Aufgabe gemacht hat. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Weitere Informationen finden Sie unter: https://global.dreametech.com/. (https://global.dreametech.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931122/Dreame_Technology_Updates_Concept_Floor_Cleaning_Once_Again.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-modernisiert-einmal-mehr-das-konzept-der-bodenreinigung-301662471.htmlPressekontakt:Aonan Li,+86 13751178111Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5356777