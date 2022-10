PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad Hoc Mitteilung gemäss Ziffer 16 KR BX Swiss vom 28.10.2022

Verschiebung der Publikation des Halbjahresabschlusses per 30.06.2022 Luzern, 28. Oktober 2022 Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) war und ist bestrebt, mit der grössten, nicht im Aktienregister eingetragenen Aktionärin, Tyrol Crystal Assets SPF, eine Einigung zur Beilegung sämtlicher rechtlicher Streitigkeiten zu erzielen. Ein entsprechender Vergleich unter sämtlichen Parteien konnte Ende 2021 unterschrieben werden. Die Umsetzung dieses Vergleichs soll in den nächsten Tagen erfolgen. Wie bereits bei der Verschiebung der Publikation des Geschäftsberichtes 2021, welche mittlerweile erfolgte, und der Verschiebung der ordentlichen Generalversammlung 2022 auf den 10. November, entschied der Verwaltungsrat, die Publikation des Halbjahres-abschlusses 2022 bis spätestens 8. Dezember 2022 zu verschieben. Das entsprechende Gesuch wurde der BX Swiss eingereicht. Kontakt

Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.

