ExxonMobil verdient 20 Milliarden USD in einem einzigen Quartal - so viel wie nie zuvor. Chevron verdient etwas weniger als im bisherigen Rekordquartal, aber immer noch so viel wie selten zuvor. Glencore geht davon aus, am Ende des Jahres im oberen Bereich seiner Gewinnprognosen zu landen. Oroco Resource vermeldet Fortschritte bei der Erweiterung der Nordzone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...