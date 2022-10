EQS-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Gewinnwarnung

A.S. Création Tapeten AG: A.S. Création wird das Geschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abschließen



28.10.2022

Im Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 hatte der Vorstand darauf hingewiesen, dass nicht auszuschließen ist, dass A.S. Création das Gesamtgeschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abschließt. Es bestand die Unsicherheit, ob der Umsatzrückgang und die Verluste, die A.S. Création im 2. Quartal 2022 verzeichnete, im 2. Halbjahr 2022 ausgeglichen werden können. Nach der Erörterung und Analyse der vorläufigen Zahlen für den Einzelmonat September und für das 3. Quartal 2022 hat der Vorstand am heutigen Tag die Einschätzung getroffen, dass A.S. Création das Geschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abschließen wird. Unter Berücksichtigung von Einmalaufwendungen, die voraussichtlich im 4. Quartal 2022 anfallen werden, wird die A.S. Création Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen operativen Verlust in einem mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich ausweisen.

Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen für den Einzelmonat September 2022 zeigt sich, dass es im Verlauf des 3. Quartals 2022 zu keiner Trendwende in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung gekommen ist. In dem normalerweise saisonal starken Monat September blieb der Konzernumsatz von A.S. Création erneut deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück, und trotz der umgesetzten Erhöhung der Verkaufspreise, die im Verlauf des 3. Quartals ihre volle Wirkung entfalten sollte, erreichte die Rohertragsmarge auch im September kein ausreichendes Niveau. Insgesamt verzeichnete A.S. Création im 3. Quartal 2022 einen Umsatzrückgang um 8,2 % von 34,3 Mio. € im 3. Quartal 2021 auf nunmehr 31,5 Mio. €. Das niedrige Umsatzniveau in Kombination mit der gesunkenen Rohertragsmarge führt im 3. Quartal 2022 zu einem operativen Verlust in Höhe von -1,7 Mio. €, nach einem operativen Gewinn von 0,1 Mio. € im 3. Quartal 2021. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 weist A.S. Création einen Umsatzrückgang um 7,3 % von 110,5 Mio. € im Vorjahr auf 102,5 Mio. € und einen operativen Verlust von -2,7 Mio. € aus, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein operativer Gewinn von 5,5 Mio. € erzielt wurde.

Auch für das 4. Quartal 2022 erwartet der Vorstand keine Rückkehr in die Gewinnzone. Diese Einschätzung wird durch die weiter zurückhaltende Konsumneigung und den damit verbundenen Umsatzrückgang im Oktober 2022 gestützt. Zusätzlich wird das Ergebnis von A.S. Création im 4. Quartal 2022 voraussichtlich durch Einmalaufwendungen belastet werden, die im Zusammenhang mit der im Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 angekündigten Anpassung der Organisations- und Kostenstrukturen stehen. Der Vorstand geht davon aus, dass die laufenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen sozialverträglichen Abbau von Arbeitsplätzen bei der A.S. Création Tapeten AG im Verlauf des Monats Novembers abgeschlossen werden können.

Weitere Details werden in der Zwischenmitteilung zum 30. September 2022 gegeben, deren Veröffentlichung für den 10. November 2022 vorgesehen ist.

Gummersbach, 28. Oktober 2022

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Kontakt:

