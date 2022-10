Die KI-Forschenden Googles haben mit Flan-T5 ein Sprachmodell, das über 1.800 verschiedene Aufgaben erledigen können soll, veröffentlicht. Es ist eine verbesserte Version des Pathways Language Model (Palm). Um zu verstehen, was Flan-T5 kann, schauen wir zuerst auf das zugrundeliegende Palm, das Google im April 2022 vorgestellt hatte. Dieses riesige KI-Sprachmodell, das seinerzeit größte der Welt, verfügt über 540 Milliarden Parameter und ist so in der Lage, bei vielen Aufgaben mit der menschlichen Intelligenz ...

