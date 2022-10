Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) meldet seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022, welches am 30. September 2022 endete. John A. McCluskey, President und Chief Executive Officer zeigte sich ganz angetan vom Ergebnis. So bewertet er es als ein insgesamt solides drittes Quartal, einschließlich unserer höchsten Produktion seit fast zwei Jahren. Die Produktion lag nahe am oberen Ende der Quartalsprognose. Dabei stieg sie gegenüber dem zweiten Quartal um 19 %. Auch unsere Kosten sind im ...

