ZÜRICH, Schweiz, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sportradar's (NASDAQ: SRAD) CEO und Gründer, Carsten Koerl wurde mit dem EY Entrepreneur Of The Year 2022 in der Schweiz ausgezeichnet. Der EY Entrepreneur Of The Year genießt weltweit hohes Ansehen als Auszeichnung, als Programm und, was noch wichtiger ist, als Denkweise. Seit 1986 engagiert sich die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY für das einzigartige Entrepreneur Of The Year Programm, das die Leistungen herausragender Unternehmer würdigt. Eine unabhängige Jury wählte Koerl unter anderem aufgrund seines Unternehmergeistes, seiner Ideen, seiner Wirkung und dem beständigen Wachstums seines Unternehmens.



Sportradar ist das weltweit führende Sporttechnologieunternehmen mit einer Strategie, die auf Innovation und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Herr Koerl leitet das Geschäft von Sportradar seit der Gründung im Jahr 2001 und treibt das profitable Wachstum des Unternehmens von einem Start-up zu einem weltweit führenden Anbieter von Sportdaten und -technologie voran. Heute betreut das Unternehmen mehr als 1.700 Kunden in über 120 Ländern, beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter und ist an der US-Börse NASDAQ notiert. Herr Koerl setzt weiterhin voll auf das weitere Wachstum von Sportradar. Er wird von einem erfahrenen, kundenorientierten Führungsteam unterstützt, das es dem Unternehmen ermöglicht, schnell neue Produkte zu entwickeln und Wachstumschancen zu nutzen. Zu den Investoren von Sportradar gehören CPP Investments und TCV sowie führende Größen der Sportbranche wie Michael Jordan, Ted Leonsis, Todd Boehly und Mark Cuban.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt, diese großartige Auszeichnung zu gewinnen", sagte Herr Koerl. "Ich feiere diesen Erfolg mit dem gesamten Team. Ich bin stolz darauf, dass wir für den Einfluss auf das Sportökosystem mit Hilfe unserer innovativen und visionären Technologieprodukte anerkannt werden. Aber wir stehen erst am Anfang unserer Reise, da die Sport-, Medien- und Wettbranche zusammenwachsen und Sportradar steht im Zentrum dieses Mega-Marktes."

Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2022 zeichnet die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zum 25. Mal innovative Schweizer Unternehmer aus. Eine zehnköpfige Jury war für die Bewertung der Finalisten in vier Kategorien verantwortlich. Herr Koerl gewann den Preis in der Kategorie "Dienstleistung & Handel".

