Die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter ist nun erfolgreich abgeschlossen, dadurch wird der Handel mit den Papieren von Twitter an den Börsen erstmal ausgesetzt.An diesem Freitag informierte Twitter (US00507V1098) die US-Wertpapieraufsicht SEC über den Rückzug von der Börse, damit ist die rund 44 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme durch Elon Musk wohl nun endgültig abgeschlossen. Musk erste Amtshandlung war die Entlassung von mehreren hochrangigen Mitarbeitern. So wurden bereits am Donnerstag der bisherige Finanzchef Ned Segal und der ...

