ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prosus nach Quartalszahlen von 99 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb aktualisierte die Schätzungen für die einzelnen Beteiligungen der Holdinggesellschaft und errechnete daraus eine neue, niedrigere Bewertung für Prosus. Mit einem Kurspotenzial von 127 Prozent bis zum Kursziel bleibe die Empfehlung "Outperform", hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 18:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

PROSUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de