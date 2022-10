Mainz (ots) -Der ZDF-Fernsehfilm "Die Wannseekonferenz" wurde am Freitagabend, 28. Oktober 2022, als Bester europäischer Spielfilm des Jahres 2022 in Potsdam mit dem Prix Europa ausgezeichnet. Der Film schildert auf Grundlage des von Adolf Eichmann gezeichneten "Besprechungsprotokolls" das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 in einer Villa in Berlin-Wannsee. Thema war die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden in Europa, von den Nazis als "Endlösung der Judenfrage" bezeichnet.Das ZDF zeigte den Film von Regisseur Matti Geschonneck anlässlich des 80. Jahrestags der historischen Wannsee-Konferenz. Er stand im Zentrum eines Programmschwerpunkts zum Thema und ist ebenso wie das umfassende Begleitmaterial weiterhin in der ZDFmediathek verfügbar."Die Wannseekonferenz", eine Koproduktion des ZDF mit Constantin Television, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei den diesjährigen New York Festivals, mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Civis Medienpreis.Das Drehbuch schrieb Magnus Vattrodt, inspiriert durch eine Vorlage von Paul Mommertz. Unter der Regie von Matti Geschonneck werden die Teilnehmer der Konferenz von Johannes Allmayer, Matthias Bundschuh, Maximilian Brückner, Fabian Busch, Jakob Diehl, Philipp Hochmair, Godehard Giese, Peter Jordan, Arnd Klawitter, Frederic Linkemann, Thomas Loibl, Sascha Nathan, Markus Schleinzer, Simon Schwarz und Rafael Stachowiak verkörpert.Produzenten sind Reinhold Elschot und Friederich Oetker, Executive Producer ist Oliver Berben. Die Redaktion im ZDF liegt bei Frank Zervos und Stefanie von Heydwolff.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diewannseekonferenz"Die Wannseekonferenz" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/filme/die-wannseekonferenzPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-wannseekonferenzAngebot für Schulen: https://zdf.de/dokumentation/terra-x/themenpaket-wannsee-konferenz-100.htmlPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5356842