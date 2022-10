Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia, AM7 oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Batteriemetallprojekten mit Lithium, Tantal, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich, seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis September 2022 vorzulegen.

HIGHLIGHTS

Projekt Bitterwasser Lithium in Clays : Zyklontests zur Untersuchung der Erhöhung des Lithiumgehalts im Laugeneinsatzmaterial aus Bitterwasser-Tonerzen ergaben Folgendes: +85 % des enthaltenen Lithiums in Partikelgrößen <10µ 78 % des Bitterwasser-Erzes in Partikelgrößen <10µ o Die Ergebnisse deuten auf eine Erhöhung des Gehalts des Einsatzmaterials um 28 % und eine Gesamtlithiumgewinnung von 89,6 % hin Aktualisierte abgeleitete JORC-Mineralressourcenschätzung über Eden Pan von 85,2 Millionen Tonnen @ 633ppm für 286.909t Li2CO3 (LCE), was einer Steigerung von ~560 % entspricht

: Karibib-Kupfer-Gold-Projekt : Bohrungen abgeschlossen, wobei in 8 der 10 Bohrlöcher eine sichtbare Mineralisierung angetroffen wurde 551 m (10 Bohrlöcher) Reverse-Circulation-Bohrprogramm abgeschlossen, wobei eine sichtbare Mineralisierung angetroffen wurde Proben an Scientific Services in Kapstadt, Südafrika, zur Untersuchung versandt; die Ergebnisse werden voraussichtlich im November eintreffen

: Bohrungen abgeschlossen, wobei in 8 der 10 Bohrlöcher eine sichtbare Mineralisierung angetroffen wurde Swanson Tantal Projekt : Vertrag über die Versorgung mit wesentlichen Versorgungsleistungen abgeschlossen und erhalten, wodurch die wesentlichen Wasser- und Stromversorgungsleistungen im Vorfeld des potenziellen Bergbaubetriebs gesichert wurden Definitive Machbarkeitsstudie im Zeit- und Kostenrahmen

:

ZUSAMMENFASSUNG DER BERGBAU-EXPLORATION FÜR DAS QUARTAL

Projekt Bitterwasser Lithium in Clays

Wie im Berichtszeitraum[1] angekündigt, hat Multotec Process Equipment (Pty) Ltd Zyklontestarbeiten durchgeführt. Ziel des Programms war es, herauszufinden, ob die feine Tonfraktion (< 10µ) von dem verbleibenden größeren Material, das hauptsächlich aus Kalzit, Dolomit und Quarz besteht, abgetrennt werden kann und ob auf diese Weise der Lithiumgehalt im Ausgangsmaterial erhöht werden kann.

Die Zyklonergebnisse zeigten, dass 30,4 % des Ausgangsmaterials in den Unterlauf (Grobmaterial) und 69,6 % des Materials in den Überlauf (Feinmaterial) gelangten. Der Überlauf zeigt einen kumulativen Prozentsatz von 96,9 %, der 10µm passiert, was bedeutet, dass der Großteil des Materials mit einer Größe von -10µm in den Unterlauf gelangt.

Die Zyklontests deuten darauf hin, dass bei einer Schnittgröße von 14 Mikron etwa 70 % des Materials in den Überlauf gelangen und etwa 97 % dieses Überlaufmaterials unter 10 Mikron liegen würde. Multotec schickte die drei Zufuhr-, Überlauf- und Unterlaufproben aus den Zyklonprodukten der stationären Stufe zur ICP-OES-Analyse an UIS Analytical Services in Pretoria, Südafrika. Der Li-Gehalt der drei Proben ist im Folgenden aufgeführt:

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Unterlaufprobe einen um 27,9 % höheren Gehalt aufweist als die mit Erz gefüllte Probe.

Die Zyklontests haben daher bestätigt, dass der Zyklonüberlauf bei einem 14-Mikron-Cutoff zu einer 30-prozentigen Verringerung des Volumens und einer gleichzeitigen Erhöhung des Lithiumgehalts um 28 % im Vergleich zum Erzmaterial führt. Die Gesamtlithiumgewinnung könnte 89,6 % betragen.

Zyklone könnten daher eine praktikable Option sein, um die Gehalte der Bitterwasser-Tonlagerstätte vor der Laugung zu erhöhen.

Weitere Informationen zu allen drei oben genannten Projekten (Bitterwasser Lithium in Clays, Karibib-Kupfer-Gold und Swanson Tantal) finden Sie in der Originalmeldunghttps://www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2022/10/61118978.pdf

UNTERNEHMEN & FINANZEN

Während des Quartals wurden insgesamt 572 T$ für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen hat im Quartal keine Ausgaben für Bergbauproduktionsaktivitäten während des Quartals getätigt.

Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 129 T$, die sich aus der Summe von Executive Consulting Fees in Höhe von 102 T$ und Honorare für nicht geschäftsführende Direktoren in Höhe von 27 T$ an verbundene Parteien des (siehe Abschnitt 6.1 und 6.2 des beiliegenden Dokuments 5B).

KAPITALSTRUKTUR ZUM 30. SEPTEMBER 2022

VERWENDUNG VON FINANZMITTELN[2]

Arcadia Minerals legt die folgenden, von der ASX-Notierungsregel 5.3.4 geforderten Angaben vor einen Vergleich der bisherigen tatsächlichen Ausgaben seit der Notierung am 25. Juni 2021 mit der Mittelverwendung in seinem Ersatzprospekt vom 15. April 2021.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ARCADIA MINERALS LIMITED

ISIN: AU0000145815

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

i&x6e;f&x6f;@&x61;r&x63;a&x64;i&x61;m&x69;n&x65;r&x61;l&x73;.&x67;l&x6f;b&x61;l

Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: "QUARTERLY ACTIVITIES REPORT - _SEPTEMBER QUARTER 2022" stellt nur einen Auszug aus der 19-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst viele weitere Informationen über die Projekte, sowie Tabellen und Schaubilder und ist hier einzusehen: https://www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2022/10/61118978.pdf

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.

1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt - ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

