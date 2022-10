Bei der Plug Power-Aktie haben die Anleger schon seit einer ganzen Weile nichts mehr zu lachen. Innerhalb von sechs Wochen hat der Kurs sich nahezu halbiert. Verantwortlich dafür ist gleich eine ganze Reihe an Faktoren, und kein einziger davon ist sonderlich erfreulich aus Anlegersicht.Eine Rolle beim anhaltenden Abwärtstrend spielt zweifelsohne, dass der Wasserstoffmarkt an sich schwer unter Druck geraten ist, nachdem gleich mehrere Unternehmen aus dem Sektor enttäuschende Zahlen präsentieren mussten. In eben diese Reihe gesellte sich auch Plug Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...