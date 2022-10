Wer hätte sich vorstellen können, dass im Jahr 2022 ein Krieg in Europa tobt? Und wer hätte gedacht, dass seit über zweieinhalb Jahren eine Pandemie, losgetreten durch das Coronavirus, die ganze Welt im Klammergriff hält? Eine Antwort auf diese Fragen gibt es natürlich nicht, aber klar ist, dass beide Szenarien die ganze Welt völlig unvermittelt getroffen haben. Das gilt auch für die Wirtschaft, die schwer unter den globalen Krisen leidet, zu denen auch noch der Klimawandel gezählt werden muss. Die Zeiten waren schon einfacher - und doch gibt es Branchen und Unternehmen, welche den schwierigen Bedingungen, der hohen Inflation und der sinkenden Kaufkraft trotzen können. Das bietet eine Chance für Anlegerinnen und Anlegern, die Chancen in den Krisen zu sehen und die Inflation vergessen zu machen.

Die Bedeutung der Rohstoff-Branche steigt - Unternehmen wie Evolution Energy Minerals profitieren

Im Jahr 2021 erreichten die Rohstoffpreise Rekordwerte. Diese Entwicklung setze sich im Jahr 2022 fort, in welchem auch die Energiepreise in die Höhe schossen. Rohstoffe, Gas und Öl sind knapp, was auch, aber nicht nur, an dem Krieg in der Ukraine liegt. Klar ist, dass die Bedeutung der Rohstoff-Branche durch die jüngsten Krisen deutlich gestiegen ist. Eine Momentaufnahme bleibt das wohl nicht, da die Krisen einen Wandel eingeleitet haben, der nur mit den passenden Rohstoffen funktionieren kann. Diese findet vor allem im Energiesektor und bei der E-Mobilität statt. Es werden immer mehr Rohstoffe benötigt, von denen noch nicht allzu viele abgebaut werden. Einer von diesen ist Graphit, welcher unter anderem für den wachsenden Markt der Lithium-Ionen-Batterien von großer Bedeutung ist.

Das australische Graphiterschließungsunternehmen Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200) unterhält in Tansania eines der interessantesten Graphitprojekte der Welt - das Chilalo-Graphitprojekt. Das Unternehmen hat eine endgültige Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die derzeit aktualisiert wird. Außerdem verfügt es über eine Bergbaulizenz, Umweltgenehmigungen und einen Umsiedlungsaktionsplan. Mit Unterstützung seines Hauptaktionärs ARCH Sustainable Resources Fund hat sich Evolution außerdem verpflichtet, Chilalo auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise voranzutreiben. Die Kombination aus einem kritischen Mineral wie Graphit und dem Fokus auf Nachhaltigkeit macht Evolution Energy Minerals zu einem äußerst attraktiven Investment.

Die Rüstungsbranche feiert erstaunliches Comeback

Die Rüstungsbranche wurde in den letzten Jahren teilweise schon totgesagt. Nach dem Ende des Kalten Krieges sorgten die meisten Länder des Westens, aber auch des Ostens für eine Abrüstung. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine feierte die Rüstungsbranche dann ein überraschendes und erstaunliches Comeback, zu dem die Zeitenwende beitrug, die der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet hatte. Eine Folge: Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) steigerte seinen Aktienkurs bis April 2022 um über 130%. Auch andere Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin (ISIN: US5398301094), Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), BAE Systems (ISIN: GB0002634946) und Northrop Grumman (ISIN: US6668071029) könnten von der Aufrüstung, welche als Folge der Kriegs-Krise entstanden ist, profitieren.

Die Zeit für E-Mobilität ist endgültig reif

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass die Zukunft der Mobilität fast nur elektronisch sein kann. Mittlerweile wurde das Aus der Verbrennungsmotors in der EU beschlossen und die Zeit für die E-Mobilität ist reif. Diese Entwicklung hat auch die Energiekrise noch einmal angestoßen, in welcher die Spritpreise in schwindelerregende Höhen geschossen sind. Nun bringen sich Unternehmen in Stellung, welche davon profitieren wollen. Tesla (ISIN: US88160R1014), Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und das chinesische Hightech-Unternehmen BYD (ISIN: CNE100000296) sollten die besten Karten haben.

Krisen halten Chancen an der Börse bereit

Krieg, Corona, Klimawandel. Die Zeiten waren schon einmal einfacher und die Herausforderungen für die Gesellschaft geringer. Krisen bieten allerdings auch Chancen - und für Unternehmen, welche diese nutzen, können schwere Zeiten auch positive Entwicklungen bringen.

