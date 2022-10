Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Nach zwei ausgefallenen Präsenzveranstaltungen sind wir in diesem Jahr wieder auf der internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München vor Ort. Diese findet am 4. und 5. November 2022 im MVG Museum in der Ständlerstraße 20 in München statt. Sie finden uns dort an beiden Messetagen an Stand 75. Wir freuen uns sehr darauf, uns an diesen beiden Tagen mit Ihnen austauschen zu können.

Aktie der Woche

Uranium Energy akquiriert Roughrider Projekt von Rio Tinto

Uranium Energy vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto plc abgeschlossen hat, der zufolge UEC 100 % von Rio Tinto's Uranerschließungsprojekt Roughrider im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, erwerben wird. UEC erwirbt Roughrider von Rio Tinto für eine Gesamtsumme von 150 Mio. $, die sich zusammensetzt aus 80 Millionen Dollar in bar und 70 Millionen Dollar in UEC-Aktien. Das in der Erschließungsphase befindliche Projekt Roughrider verfügt über eine langfristige, historische Ressource von 58 Millionen Pfund mit einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3O8 im östlichen Athabasca-Becken in Kanada, wo im Jahr 2021 10 % der weltweiten Uranproduktion gewonnen wurden. Roughrider wird ein zu 100 % unternehmenseigener Eckpfeiler sein, der in Kombination mit den vor kurzem erworbenen Projekten der UEX Corporation im östlichen Athabasca-Gebiet UEC eine kritische Masse an Ressourcen bietet, um zukünftige Produktionspläne zu verbessern.

News: Uranium Energy Corp und Rio Tinto vereinbaren eine Transaktion für das Weltklasse-Uranprojekt Roughrider in der Entwicklungsphase in Kanada

Uranium Energy erbohrt mehr als 68% U3O8

Uranium Energy gab weiterhin eine neue Entdeckung von hochgradigem Uran auf seinem zu 82,77 % unternehmenseigenen Projekt Christie Lake bekannt, das sich im östlichen Athabasca-Becken befindet. Die Folgebohrung CB-176A durchteufte dabei 68,7 % eU3O8 über 2,1 Meter.

News: Uranium Energy Corp. erbohrt 68,7 % eU3O8 über 2,1 Meter auf dem neu erworbenen Projekt Christie Lake im östlichen Athabasca-Becken, Kanada

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

