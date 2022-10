Aarau (ots) -Coop Rechtsschutz AG unterstreicht ihre Pionierrolle. Im Sommer 2023 starten die ersten Lernenden ihre Ausbildung im brandneuen Beruf "Entwickler/in digitales Business EFZ". Zu den ersten Lehrbetrieben dieser neuen Grundausbildung gehört die Coop Rechtsschutz AG."Die Digitalisierung macht auch vor dem Rechtsmarkt nicht halt. Dem will die Coop Rechtsschutz mit der neu geschaffenen Lehrstelle "Entwickler/in digitales Business EFZ" Rechnung tragen", sagt Martin Sprenger, Leiter Finanzen und Services bei der Coop Rechtsschutz AG. Die neu geschaffene Lehrstelle "Entwickler/in digitales Business EFZ" agiert an der Schnittstelle von Mensch, Wirtschaft und Technologie. Dafür sind einerseits ein vielseitiges Verständnis der internen Prozesse eines Unternehmens, andererseits Flexibilität, Kreativität und grosse technische Neugier gefordert.Die Entwickler tauchen in die verschiedenen Geschäftsbereiche und Arbeitsweisen von Unternehmen ein und gestalten Optimierungs-, Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten aktiv mit. "Das neue Berufsbild schafft dank seiner Verbindung von Analyse, Visualisierung und Technologie, aber auch dank dem Verfolgen von aktuellen Trends einen grossen Mehrwert für die Coop Rechtsschutz", ist Sprenger überzeugt.Mit dem Angebot der Lehrstelle "Entwickler/in digitales Business EFZ" baut die Coop Rechtsschutz AG ihre Vorreiterrolle als innovative Versicherungsgesellschaft weiter aus. Seit vielen Jahren setzt das Unternehmen auf digital und hat intern die Stelle des Legal Engineers geschaffen. Das neue Berufsbild kommt daher wie gerufen. Colin Carter, Legal Engineer bei Coop Rechtsschutz AG, erklärt: "Es werden einerseits weitere Legal Tech Projekte möglich, die die alltägliche Arbeit erleichtern und es ermöglichen, die Anliegen unsere Kundinnen und Kunden noch besser zu betreuen. Andererseits bietet die Coop Rechtsschutz den Lernenden ein spannendes und vielseitiges Umfeld in den Bereichen Recht, Informatik, Wirtschaft, Kommunikation und Entwicklung. "Pressekontakt:Colin Carter, Legal Engineer, T. +41 62 836 00 46, colin.carter@cooprecht.chDr. Martin Sprenger, Leiter Finanzen & Services, T. +41 62 836 00 99, martin.sprenger@cooprecht.chOriginal-Content von: Coop Rechtsschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053801/100897503