Zu Ende Oktober 2022 (Kalenderwoche 43 vom 24.10. bis 28.10.2022) legt die reconcept Gruppe einen neuen Green Bond auf, dessen Mittel gezielt für deutsche Solarprojekte bzw. für den Ankauf von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen verwendet werden sollen. Die sechsjährige Anleihe 2023/29 (ISIN: DE000A30VVF3) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,75% ausgestattet und hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro. Die Anleihe kann bereits jetzt über die Emittentin gezeichnet werden, im April 2023 erfolgt eine weitere Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt. Die Einbeziehung in den Börsenhandel ist für den 28. April 2023 vorgesehen.

In einer ersten Abstimmung ohne Versammlung bzgl. der geplanten Laufzeitverlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) hat das Unternehmen das notwendige Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens verfehlt und nun alle Anleger zu einer 2. AGV am 18. November 2022 in Frankfurt am Main eingeladen. Die Metalcorp Group strebt eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/22 (A19MDV) mit einem ausstehenden Volumen von knapp 70 Mio. Euro um ein Jahr bis zum 2. Oktober 2023 an. Zusätzlich soll der Kupon von 7,00 % p.a. auf 8,50 % p.a. erhöht sowie ein gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger ernannt werden. Die Schutzgemeinschaft ...

