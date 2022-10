Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 28.10.2022 - DAX 3 % Wochenplus - Drosseln Notenbanken das Tempo?Bilanzen, Bitcoin, BIP Über 3 % Wochenplus im DAX, er beendet die ereignisreiche Woche deutlich über der Marke von 13.200 Punkten. (DAX 13.242 / +0,2 %, MDAX 23.651, -1,2 %). Die Schwäche bei den US-Techwerten tritt in den Hintergrund. Anleger nehmen ein zartes taubenhaftes Gurren wahr bei den Notenbanken EZB und Fed. Eventuell könnten die Notenbanken im Zinszyklus das Tempo herausnehmen. Die Inflation in Deutschland bleibt hoch. Der Wert liegt jetzt bei 10,4 %. Erstaunlich stabil dagegen die Wirtschaftsleistung. Das BIP in Deutschland wächst leicht um 0,3 %, allen Belastungen zum Trotz. Die US-Techwerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...