Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/41: Radka Döhring (Immofinanz) kann heute erhöhen; Brunner & Brunner in Zürs, Palfinger zu frühDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/41 geht es um eine weiter starke Immofinanz, CEO Radka Döhring wird wohl einen 9. Tag als Führende im CEO-Ranking anhängen können. Palfinger hat eine starke Guidance geliefert, was für Aktionär:innen super ist, für die eigene Aktienturnier-Taktik wäre der Montag besser gewesen. Wer ...

