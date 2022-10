Kaum eine Aktie geriet in diesem Jahr derart unter die Räder wie jene von Varta, und das will im Krisenjahr 2022 schon einiges heißen. Die Geschäfte des Batterieherstellers wurden aus mehreren Richtungen unter Druck gesetzt und die zu Jahresbeginn noch bekräftigten Prognosen können nicht ansatzweise eingehalten werden.Als Reaktion darauf wurden die Bullen in die Flucht geschlagen und die Leerverkäufer hatten bei Varta (DE000A0TGJ55) bis zuletzt leichtes Spiel. Das traurige Fazit des Ganzen: Kursverluste in Höhe von 76 Prozent seit Jahresbeginn und ...

