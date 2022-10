Nvidia gilt als einer der besten Tech-Konzerne der Welt - übersieht die Wall Street gerade die größte Einstiegschance, die es je gab? Was jetzt auf die Nvidia-Aktie zukommt. Von Jennifer Senninger Geht es um die meistgesuchten Aktien im Netz, rangiert Nvidia stets in den oberen Rängen. Das war schon früher so, zurzeit aber erst recht: Eine der beliebtesten Tech-Aktien, die lange Zeit als unbesiegbar galt, hat 2022 ein Problem nach dem anderen. War ...

Den vollständigen Artikel lesen ...