LEG Immobilien schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 3,72 Prozent gestiegen. Mit Zugewinnen beendete das Wertpapier insgesamt drei der fünf Handelstage. Einen absoluten Sahnetag erwischte LEG Immobilien am Dienstag mit einem Plus von 5,22 Prozent. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf ...

