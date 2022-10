Für Valneva-Aktionäre war es in den vergangenen Monaten wahrlich eine schwierige Zeit. Die Aktie wurde erst in den Himmel gejubelt, nur um anschließend brutal nach unten geprügelt zu werden, als der Traum des ganz großen Geldes mit Corona-Impfstoffen geplatzt war. Doch nun scheint sich das Unternehmen berappelt zu haben, was auch die Börse mit steigenden Kursen honoriert.

Ein Grund für die gute Stimmung dürfte die jüngste Finanzierungsrunde sein. Schließlich gelang es den Franzosen kürzlich, Investoren für eine Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro zu finden. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Mit diesem Geld soll nun die Entwicklung für Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose vorangetrieben werden.

Am letzten Handelstag im September markierte die Valneva-Aktie im Bereich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...