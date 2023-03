Advansys, ein globaler Anbieter von Technologielösungen, hat mit der erfolgreichen Einrichtung eines Entwicklungszentrums von Weltrang für Celfocus in Ägypten einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die beiden Unternehmen feierten den erfolgreichen Meilenstein im Rahmen einer Veranstaltung mit hochrangigen Gästen, darunter der portugiesische Botschafter in Ägypten und der CEO der Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) in Ägypten.

Die Expertise von Advansys beim Aufbau von Entwicklungszentren und der Bereitstellung außergewöhnlicher technischer Talente für Outsourcing-Initiativen stand bei der Umsetzung dieses Projekts im Mittelpunkt. Das Zentrum verfügt über hochmoderne Anlagen und beschäftigt hochqualifiziertes und erfahrenes technisches Personal. Im Rahmen der Partnerschaft wurden zahlreiche Arbeitsplätze für ägyptische Techniktalente geschaffen und die Position Ägyptens als führender Hub für digitale und anspruchsvolle Dienstleistungen gestärkt.

"Es ist uns eine Freude, diesen wichtigen Erfolg gemeinsam mit unserem Partner Celfocus zu feiern", erklärt Ahmed El Moghazy, CEO bei Advansys. "Unsere Zusammenarbeit hat entscheidend zum Aufbau eines erstklassigen Entwicklungszentrums in Ägypten beigetragen, und wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur aufstrebenden Tech-Szene des Landes geleistet zu haben. Dieses Projekt hat Fähigkeiten und Know-how von Advansys demonstriert, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden in Ägypten und anderen Ländern weiterhin herausragende Dienstleistungen zu bieten."

Álvaro José Ferreira, COO bei Celfocus, fügt an: "Celfocus hat mit Advansys eine schnelle und professionelle Antwort auf unseren Bedarf gefunden, ein Technologieentwicklungszentrum in Ägypten zu etablieren. Mit den bisher erzielten Ergebnissen sind wir sehr zufrieden und freuen uns darauf, die Kapazität unseres Egypt Delivery Center in den kommenden Monaten zu vergrößern."

"Dieser bedeutende Meilenstein mit Celfocus, der früher als geplant erreicht wurde, stärkt unsere Partnerschaft und zeigt: Gemeinsame Anstrengungen von beiden Teams führen immer zu einem einzigartigen Erlebnis", kommentiert Sharaf El-Din Mohamed, Business Solution Director bei Advansys. Advansys stellt außergewöhnliche Kundenerlebnisse und kosteneffiziente Lösungen bereit, dank seiner langjährigen Erfahrung auf dem nordamerikanischen, europäischen und nahöstlichen Markt und innovativer Geschäftsmodelle.

Der erfolgreiche Abschluss des Projekts steht im Einklang mit dem Ziel Ägyptens, ein führender Outsourcing-Standort zu werden. Der Meilenstein ist nicht nur ein Gewinn für Advansys und Celfocus, sondern auch für die ägyptische Technologiebranche, da er die Schaffung von Arbeitsplätzen für ägyptische Techniktalente fördert. Er unterstreicht das Potenzial des Landes als Outsourcing-Hub und zieht potenzielle Kunden an, die Entwicklungszentren oder Outsourcing-Kapazitäten einrichten wollen. Mit dem bewährten Know-how von Advansys ist das Unternehmen gut aufgestellt, um Kunden beim erfolgreichen Aufbau von Entwicklungszentren und Outsourcing-Kapazitäten in Ägypten und darüber hinaus zu helfen.

Über Advansys:

Advansys ist ein dynamischer internationaler Lösungsanbieter, der mit Leidenschaft intelligente, modulare, umfassende und nachhaltige Lösungen für die heutige Geschäftswelt entwickelt. Advansys bietet maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen Bereichen wie strategisches Outsourcing, Geschäftsautomatisierung, digitale Transformation und industrielle Automatisierung.

Weitere Informationen: www.advansys-esc.com

Über Celfocus:

Celfocus ist ein europäischer Hightech-Systemintegrator, der professionelle Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Analytik und Kognition anbietet. Das Unternehmen hilft seinen Kunden bei der Weiterentwicklung ihres Geschäfts und liefert technologische Lösungen, um Mehrwert aus Daten durch digitale Transformation zu generieren.

