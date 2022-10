Auch die neue Börsenwoche dürfte von der Geldpolitik bestimmt werden. Nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag steht der am Markt noch mehr beachtete Entscheid der US-Notenbank Fed an. "Das Rudel folgt dem Leitwolf - Letzterer ist und bleibt die US-Notenbank", sagt Robert Greil, Chefstratege beim Bankhaus Merck Finck. Er sieht kommenden Mittwoch auch von der Fed eine weitere Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...