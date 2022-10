Ein ETF bildet in der Regel große Indizes ab. Doch mittlerweile existieren auch Strategie-ETFs, die fast wie ein aktiv gemanagter Aktienfonds eine spezielle Auswahl vornehmen. Zwar besteht dabei auch das Risiko, schlechter als der Markt abzuschneiden, aber dennoch besitzen sie in bestimmten Fällen Vorteile. So können sie aufgrund der Aktienauswahl geringere Risiken bergen, höhere Dividenden ausschütten oder sogar outperformen. Folgende ETFs verfolgen sinnvolle Strategien. 1. iShares-ETF Der iShares ...

